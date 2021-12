Katowice. Otwarty tor saneczkowy w Parku Kościuszki. Zimowa aura sprzyja zabawom na śniegu

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, w sobotę, 11 grudnia poinformował o otwarciu toru saneczkowego w Parku Kościuszki.

- Zima już w pełni w Parku Kościuszki, a to oznacza, że górka saneczkowa przyciąga pierwszych gości. Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym sezonie będziemy dbać o to, by warunki tutaj były jak najlepsze. - czytamy w komunikacie ZZM w Katowicach.