Katowice. Proces kierowcy autobusu, który przejechał 19-letnią Basię. Dramatyczne zeznania świadków. Ojciec Basi ledwo powstrzymywał łzy Magdalena Grabowska

Podczas rozprawy puszczano świadkom dramatyczne nagrania. Pasażerowie prosili o wyciszenie głosu na filmach, żeby nie słyszeć przerażających krzyków tłumu. Ojciec Barbary Sz. ledwo powstrzymywał łzy. Zeznania są poruszające. Co naprawdę wydarzyło się w Katowicach przy przystanku na ul. Mickiewicza? Magdalena Grabowska Zobacz galerię (21 zdjęć)

Ciąg dalszy procesu przeciwko kierowcy, który przejechał na ul. Mickiewicza w Katowicach 19-latkę. 6 lutego odbyła się kolejna rozprawa. Tym razem zeznania składali pasażerowie autobusu - byli w środku, gdy doszło do tragedii. - Dlaczego widząc zdarzenie, nie przyszedł pan do mnie osobiście pod kabinę i mnie nie poinformował? - pytał Łukasz T. jednego ze świadków. - Do potrącenia już doszło, co mogłem więcej wskórać?