Katowice. Przetarg na rozbudowę szkoły w Podlesiu. Jest dziewięciu chętnych, ale najlepsza oferta przekracza budżet o milion złotych

Do przetargu stanęło 9 firm. Najtańszą ofertę złożyła firma Baudziedzic Sp. z o. o. Sp. K. z Głogowa Małopolskiego proponując cenę za realizację w wysokość 23 225 007,35 złotych brutto. Pozostałe oferty było co najmniej o 2 miliony droższe, a Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane BUDECON S.A. z Sosnowca wyceniło koszt inwestycji aż na 31 milionów złotych. Wszystkie oferty znacznie przekraczają zaplanowany budżet, a w przypadku najkorzystniejszej oferty wciąż jest to ponad 1 milion złotych więcej. Rozwiązanie przetargu powinno być ogłoszone w najbliższych tygodniach.