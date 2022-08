Katowice. Rusza XVIII edycja programu "Mieszkanie za remont" - mimo wątpliwości urzędników wojewody Marcin Śliwa

W Katowicach udostępniona została nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. Tomasz Czachorowski / Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Katowice rozpoczynają XVIII edycję programu "Mieszkanie za remont". Miasto udostępniło już nową listę 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. Stało się tak, mimo wcześniejszych wątpliwości służb wojewody, zdaniem których to Katowice powinny wyremontować mieszkania, a nie cedować tego obowiązku na najemców. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przychylił się do stanowiska miasta Katowice i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego.