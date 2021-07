Katowice. Wodne place zabaw pełne dzieciaków. Tak radzimy sobie w czasie upałów

Trochę wody dla ochłody? No pewnie, zwłaszcza, gdy temperatury za oknem przekraczają 30 stopni Celsjusza! Zobaczcie, co działo się we wtorek, 6 lipca, na wodnych placach zabaw w Katowicach.

Wodne place zabaw to prawdziwa atrakcja dla dzieci. To masa świetnej zabawy dla maluchów. Kolorowe urządzenia, tryskająca z fontann woda i bezpieczna nawierzchnia pozwala dzieciom bawić się do woli. To także dobry sposób na aktywną zabawę w upalne dni, gdy na tradycyjnym placu zabaw może być po prostu na to za gorąco.

Katowickie wodne place zabaw zlokalizowane są na terenie Doliny Trzech Stawów, w Piotrowicach oraz w Załężu. Z początkiem lipca uruchomiono plac w Piotrowicach i Załężu. Nasza fotoreporterka odwiedziła dzisiaj katowickie pluskadełka, które pękały w szwach!