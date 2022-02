Kibice Górnika Zabrze zmartwieni i źli po meczu z Jagiellonią. Zobaczcie zdjęcia fanów z Roosevelta

9.269 kibiców pojawiło się na Arenie Zabrze na meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. Pomimo chłodu atmosfera była gorąca, ale spotkanie nie zakończyło się po myśli gospodarzy, którzy ponieśli pierwszą wiosenną porażkę.

Fani drużyny Jana Urbana przeżyli wiele emocji. Ich zespół objął prowadzenie i wypracował sobie sporo sytuacji do zdobycia kolejnych goli. Wszystkie zostały jednak zmarnowane, co zostało ukarane przez ekipę z Białegostoku w sposób najsurowszy z możliwych. Jagiellonia najpierw doprowadziła do wyrównania, a potem, będąc zepchniętą do rozpaczliwej obrony, w 93 minucie przeprowadziła akcję, która przyniosła jej zwycięstwo 2:1 i trzy punkty.

Kibice Górnika opuszczali więc stadion przy Roosevelta zmartwieni, ale też źli. Ich zdaniem nie popisał się sędzia, który w kilku sytuacjach podjął decyzję na niekorzyść gospodarzy.

