Kibice na meczu Eltrox Włókniarz Częstochowa - GKM Grudziądz. Fani po raz pierwszy na żywo śledzili mecz drużyny Piotra Świderskiego

Książki na Dzień Dziecka. Wyjątkowe książki dla dzieci idealne na prezent

Dzień Dziecka to radosne święto dla wszystkich młodszych i starszych dzieci. W tym dniu otrzymują one prezenty i spędzają ten czas wyjątkowo w gronie najbliższych. Pociechy dostają różne upominki w zależności od ich zainteresowań i marzeń. Mogą to być zabawki, gry, akcesoria do pokoju, gadżety elektroniczne czy książki. Podarowanie dziecku książki jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ dzięki niej może kształtować się dziecięca wyobraźnia, kreatywność oraz najmłodszy pozyskuje niezbędną wiedzę o świecie i życiu. Książka jest prezentem na wiele lat, do której zawsze można wrócić i dowiedzieć się czegoś nowego. Warto ją wybrać ze względu na korzyści edukacyjne i rozwojowe.