Kibice Zagłębia Sosnowiec na koniec sezonu zasadniczego zobaczyli porażkę z Cracovią Rafał Musioł

Hokeiści Zagłębia Sosnowiec w ostatnim meczu sezonu zasadniczego przegrali z Cracovią. Goście do fazy play off przystąpią z jedynką, gospodarze zajęli ósme miejsce. Oba zespoły zmierzą się w pierwszej rundzie play off. Zobaczcie zdjęcia kibiców i z meczu Zagłębie Sosnowiec - Cracovia.