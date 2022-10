Kierowco, zwolnij! Gdzie suszą w województwie śląskim? To warto wiedzieć. Zebraliśmy listę najczęściej kontrolowanych miejsc

Jednym z poważniejszych wykroczeń ruchu drogowego jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Wykroczenie nie tylko może zakończyć się wysokim mandatem czy punktami karnymi. Po przekroczeniu prędkości o 50 km/h można nawet utracić prawo jazdy.

Pomijając ekstremalne sytuacje w terenie zabudowanym, należy dostosowywać prędkość do panujących na danej drodze przepisów. Niedostosowanie się do nich może grozić mandatem do 2500 zł. Śląska drogówka regularnie prowadzi kontrole. Gdzie najczęściej? Sprawdź w naszej galerii!