Kierowcy MZK w Bielsku-Białej są niegrzeczni wobec starszych i niepełnosprawnych pasażerów? Radny alarmuje prezydenta, MZK odpiera zarzuty

Na problem niestosownego i niegrzecznego zachowania niektórych kierowców autobusów miejskich w Bielsku-Białej wobec osób starszych lub niepełnosprawnych zwrócił uwagę radny Roman Matyja. W swojej interpelacji zaalarmował prezydenta Bielska-Białej, że otrzymuje wiele sygnałów na ten temat.

- Niepełnosprawni bielszczanie oraz seniorzy borykają się z tym, że są bardzo "niewygodnymi" pasażerami dla wielu kierowców autobusów. Problemem dla większości z nich jest dosłownie wszystko - zaczynając od właściwego podjechania autobusu do krawężnika na zatoczce, poprzez opuszczenie podłogi czy otwarcie klapy, by z autobusu mógł wyjechać wózek - wskazuje radny Matyja.

Zaznacza też, że nie na miejscu wydają się komentarze i docinki padające pod adresem pasażerów w stylu "jak ci się paniusiu nie podoba, po co jedziesz autobusem. Zostań w domu albo zamów taksówkę", "chodzik to nie wózek inwalidzki, więc nie ma Pani żadnych uprawnień, przywilejów, a ja kierowca nic nie muszę" albo "jeśli Pani chodzi, to znaczy, że nie jest tak źle i może Pani podnieść wózek, by włożyć go do autobusu".