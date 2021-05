Kinga Paruzel o pracy i macierzyństwie: Nie zabraniam Jagnie jeść lizaka czy loda. Ale w sklepie woli rzucić się na jabłko

- Początek mojego macierzyństwa nie był kolorowy i usłany różami z dzieckiem słodko śpiącym w łóżku. Przez pierwsze 1,5 roku to był jeden wielki ryk i dostosowywanie się do nowej rzeczywistości, która nie była taką, o jakiej czyta się w kolorowych poradnikach. Nasze dziecko było wówczas niezwykle wymagające. Po tym czasie wszystko zaczęło się zmieniać. Wszyscy razem doszliśmy do porozumienia, Jagna bardzo się uspokoiła i teraz jest super – mówi Kinga Paruzel.

- To sport, który wymaga elegancji, czystości, dbałości i szacunku do zwierząt. Zawsze musiałam odrobić lekcje i wtedy dopiero mogłam jechać do stajni. To nauczyło mnie organizacji czasu. Lubię wszystko sobie zaplanować, wiedzieć co mnie czeka – podsumowała.

– Nie sądziłam, że będzie tak trudno pogodzić pracę i macierzyństwo – podkreśla Kinga Paruzel. – Zgodzę się z tym, że normalną jest sytuacja, gdy dzieci płaczą, są wymagające. Ale też wiele osób potwierdzi, że przypadek Jagny był wyjątkowy, bo to dziecko, które nigdy nie spało w wózku, wiecznie płakało…. Do dzisiaj, kiedy widzę w sklepie, czy na spacerze, jakąś mamę wiozącą w wózku śpiące dziecko, to czuję wielki podziw - mówi.

- Myślę, że życie samo podkłada ludzi, którzy mają stanąć na twojej drodze. Kiedy Jagna nauczyła się chodzić, to będąc w sklepie lubiła wyskakiwać z różnych jego zakątków i „straszyć” ludzi. Ja biegałam za nią, by ją złapać i ogarnąć. Pewnego dnia wyskoczyła na jedną panią, na którą natrafiłyśmy również w kolejnym sklepie. Komentarz pani był krótki: „oj, mają państwo niezłego urwisa”. „Skąd może to wiedzieć?” - zapytał mój mąż, na co pani odparła, że niedawno przeszła na emeryturę, a była przedszkolanką. To mąż zapytał, czy chciałaby się zająć Jagną? W odpowiedzi usłyszał „czemu nie?” - zdradza Kinga.

- Od tamtego momentu to najukochańsza babcia Renia. Ona i dziadek Krzysiek to ludzie, którzy dali Jagience ogrom miłości. Opiekują się nią przez parę godzin w ciągu dnia. Mieszkają niedaleko nas, mają piękny dom, ogród z warzywniakiem, mają swoje kury i Jagna może dzięki temu doświadczać takiego życia, jakie my mieliśmy. Może iść do kury i chwycić to jajko lub pójść z babcią do ogródka, by zerwać kalafior do zupy. Jagna nie ma już niestety swoich dziadków, tak się życie poukładało, że ma teraz przyszywanego dziadka Krzysia. Oczywiście, jest też za płotem zawsze pomocna babcia Gosia, moja wspaniała teściowa - opowiada z uśmiechem Kinga.

Zdrowie jedzenie to pasja Kingi Paruzel, którą stara się też zaszczepić w swojej małej córeczce.