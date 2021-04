Klasy 1-3 wrócą do szkół już od 4 maja. To powrót do nauki stacjonarnej. Rząd luzuje obostrzenia

Powrót uczniów do szkół już w maju. Nauka stacjonarna w szkołach to priorytet w kwestii luzowania obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki przestawił w środę, 28 kwietnia, program odmrażania gospodarki i luzowania restrykcji. Pewnym jest powrót do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych w klasach 1-3. Najmłodsi uczniowie wrócą do nauki w szkole już od 4 kwietnia.

W maju wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Oto plan rządu To już pewne. Uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. W środę, 28 kwietnia, premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem zdrowia, Adamem Niedzielski, przedstawili kolejne etapy odmrażania gospodarki. Klasy 2-3 wrócą do nauki w szkołach już we wtorek, 4 maja. Dotyczy to obszaru całego kraju. - Do odmrażania gospodarki musimy podejść z cierpliwością i z pokorą. Ten plan jest uzależniony od konkretnych kryteriów. Wirus nie zniknie z dnia na dzień. Musimy zachować elastyczność reagowania w sytuacji zwiększenia liczby zakażeń - mówi premier Mateusz Morawiecki. - Od 4 maja, po przerwie, do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie klas 1-3. Uczniowie klas 4--8 i szkół średnich wrócą do szkół od 15 maja, ale w trybie hybrydowym. Powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów przewidujemy na 29 maja - zaznaczył podczas konferencji prezes Rady Ministrów.

Powrót uczniów do szkół: od 4 maja - powrót do nauki stacjonarnej klas 1-3

od 15 maja - powrót do nauki hybrydowej klas 4-8 i uczniów szkół średnich

od 29 maja - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej WCZEŚNIEJ PISALIŚMY Klasy 1-3 wrócą do nauki stacjonarnej? Uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki w szkole już na początku maja. Jeżeli utrzyma się trend spadkowy zakażeń koronawirusem to w maju do szkół wrócą także pozostali uczniowie starszych klas. Potwierdził tę informację minister zdrowia, Adam Niedzielski, w porannej Rozmowie RMF z Robertem Mazurkiem. Minister zdrowia, Adam Niedzielski, od początku podkreśla, że powrót dzieci do nauki stacjonarnej jest kwestią priorytetową w przypadku luzowania obostrzeń. Już od poniedziałku, 26 kwietnia, do szkół w trybie hybrydowym wróciły dzieci w 11 województwach Polski. Oczywiście dotyczy to klas 1-3. Teraz jest szansa, że najmłodsi wrócą do szkół - do nauki stacjonarnej - już w maju.

- Dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły od wtorku 4 maja. Mamy jedynie wątpliwość czy będzie to powrót stacjonarny w całym kraju czy jeszcze kilka regionów będzie miało nauczanie hybrydowe, co też oznacza powrót do szkół - mówił Adam Niedzielski w Rozmowie RMF.