Koleje Śląskie: Ceny biletów się zmieniły. Sprawdź oferty dobowe, na weekend i promocje. Likwidacja 30-procentowej zniżki dla seniorów Dorota Niećko

Mniejsze zniżki dla seniorów, koniec z 10-godzinnym biletem, za to jest dobowy bilet, ważny w metropolii i tańsza podróż poza szczytem. Od 1 września 2021 Koleje Śląskie zmieniły taryfy. Oficjalnie: dążą do uproszczenia cen i taryf. Jeśli nie jesteście się w stanie połapać, jaki bilet jest teraz dla Was najkorzystniejszy, nic dziwnego - to wcale nie jest łatwe. Oto nowe oferty, promocje i zniżki w woj. śląskim oraz bazowe ceny biletów na pociąg.