Koleje Śląskie nie potrzebują rewolucji. Rozmowa z Wojciechem Balczunem, konsultantem Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o

– Jaki jest zakres Pana zadań w Kolejach Śląskich?

– Od lat jestem związany z branżą kolejową w Polsce i za granicą. Dzięki temu zdobyłem wiedzę i doświadczenie pozwalające na właściwe, zarówno zarządzanie, diagnozowanie i wpieranie przedsiębiorstw działających w tej strategicznej branży.

Wspierając, jako konsultant, działalność i funkcjonowanie Kolei Śląskich, staram się wpłynąć na poprawę efektywności spółki, która ma przecież ogromny potencjał. W sferze mojej zawodowej aktywności znajduje się kilka obszarów. Pierwszym z nich jest kontrola taboru kolejowego i wszystko co się z nim wiąże. Najważniejsze zadania, to przede wszystkim weryfikacja strategicznej dokumentacji, ocena stopnia jej wdrożenia i sprawdzenie aktualności procedur pod kątem standardów obowiązujących w kolejnictwie. Drugim, równie ważnym obszarem to zasoby ludzkie, stanowiące przecież o sukcesie każdego przedsięwzięcia. Tutaj ważna jest analiza właściwego wykorzystania pracowników, ich ewaluacja zawodowa i ocena jakości świadczonej pracy..

Ważnym elementem mojej aktywności jest praca nad ciągłym podnoszeniem jakości procesu przewozowego, zgodnie ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa przyjętą przez Zarząd.

Spółka, po trudnym okresie pandemii rozpoczęła wdrażanie nowych procedur zmieniających jakość usług. Branża nie tylko gwałtownie zmieniła się po pandemii i jej kolejnych – osłabiających popyt – falach, ale jednocześnie cały czas mierzy się ze skutkami wojny w Ukrainie, szczególnie z destabilizacją gospodarczą. A przecież makro trendy działają także na mniejsze fragmenty rynku, też te dotyczące transportu zbiorowego. Moim zadaniem – w ramach prowadzonych obecnie działań naprawczych, po przeanalizowaniu dotychczasowych działań Kolei Śląskich, jest opracowanie propozycji nowych kierunków rozwoju, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długofalowym planie rozwoju spółki, szczególnie w zakresie techniki i technologii kolejowej.

– Co jest największym wyzwaniem?

Przytoczę słowa Prezesa Świrskiego z naszych pierwszych spotkań: w Kolejach Śląskich ma zawsze obowiązywać reguła, że najważniejszy jest człowiek. Każde działanie, czy to rozbudowa i modernizacja taboru, czy planowanie siatki połączeń, rozkładu jazdy i taryfy, musi być podporządkowane tej zasadzie. I – jednocześnie – każda osoba zatrudniona w spółce ma pełne prawo czuć się ważna w działalności spółki. By realizować te założenia, najważniejsze jest, zgodnie z moimi kompetencjami, zwiększanie efektywności zarządzania taborem oraz jeszcze lepsze dopasowanie kwestii technologicznych oraz technicznych – z myślą o podróżujących i pracujących w firmie. Koleje Śląskie to duże przedsiębiorstwo, a zgodnie z zasadami kaizen, doskonalenie nigdy się nie kończy. Jako konsultant mam zatem możliwość spojrzenia „z boku” na każdy proces w firmie i możliwość dzielenia się swoimi obserwacjami z Zarządem.

– Jakich możemy spodziewać się zmian?

Koleje Śląskie to dojrzała organizacja, po burzliwej historii, zwłaszcza ostatniej dekady. Przedsiębiorstwo nie potrzebuje teraz rewolucji czy drastycznych przeobrażeń, dlatego zarząd spółki stopniowo wprowadza kolejne zmiany, zwłaszcza te, których celem jest zwiększanie przewagi konkurencyjnej i realna odpowiedź na głosy podróżnych i pracowników. To na ich ocenie i uwagach – zgodnie ze strategią zarządu – musi bazować każda nowa inwestycja czy innowacja, a moim zadaniem jest również dopilnowanie właściwej realizacji założeń strategii firmy.

– Jakie są Pana priorytety?

Priorytety wprost wskazał Prezes Świrski. Bezpieczeństwo i komfort podróży. Wszyscy pasażerowie kursują wyłącznie bezpiecznymi składami, z obsługą najwyższej jakości oraz z pewnością, że wybrali przewoźnika, dla którego klient jest zawsze priorytetem. I to nigdy nie może ulec żadnej zmianie.