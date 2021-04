Kolejki linowe w Beskidach gotowe na majówkę! Sprawdź ceny i godziny otwarcia w długi majowy weekend 2021

Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego dostępna będzie dla turystów Pętla Szczyrkowska – obejmuje wyjazd gondolą na Halę Skrzyczeńską, kanapą na Zbójnicką Kopę oraz ze Skrzycznego na Jaworzynę i z Jaworzyny do Szczyrku (lub w odwrotnym kierunku z COS do SMR). Bilety: 69 zł (dorośli) 56 zł (junior 12 - 18 lat), 49 zł (dziecko 6-12 lat), bezpłatnie dzieci do lat 6.

Wisła

Skocznia im. Adama Małysza

Wyjazd kolejką na górną stację i wejście do wieży startowej to duża atrakcja nawet dla tych, którzy niespecjalnie emocjonują się skokami narciarskimi. A widok z tarasu wieży startowej na wiślańskie doliny zachwyci niejednego turystę.

Kolejka jest czynna od 10:00 do 17:00.

Ceny biletów:

w obie strony (góra/dół): 10 zł (normalny), 8 zł (ulgowy powyżej 5. roku życia, młodzież szkolna i studencka), dzieci do lat – bezpłatnie.