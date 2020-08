Kolejne wątki ws. "afery polickiej". Pojawia się Szczecin i Instytut im. Jana Pawła

O przeszukaniu mieszkania burmistrza Polic poinformowało Radio Szczecin. Rozgłośnia jednak mówiąc o Władysławie Diakunie użyła tylko inicjału nazwiska. CBA zaprzecza jednak jakimkolwiek zarzutom, czy zatrzymaniom. Był to tylko jeden z punktów do sprawdzenia na liście funkcjonariuszy.

Realizowane czynności dokonano w ramach wątków, w których nie przedstawiono do tej pory zarzutów, a zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania śledczych nie są w sposób bezpośredni związane z głównym wątkiem śledztwa, tj. nabyciem akcji spółki African Investment Group S.A. - wyjaśniają przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

CBA mówi o nowych wątkach w sprawie. Agencji jednak nie zdradzają konkretnie jakich. Wiadomo, że zabezpieczyli m.in. komputery.

W toku prowadzonych czynności zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym elektroniczne nośniki informacji, który będzie poddany oględzinom i szczegółowej analizie - tłumaczą.

Przypomnijmy, że od kilku lat CBA dokładnie sprawdza działania poprzedniego zarządu ZCH Police. Pierwsze nieprawidłowości wykazano przy zakupie afrykańskiej spółki African Investment Group S.A.,która miała wydobywać składniki do produkcji nawozów. Zakłady Chemiczne zapłaciły za nią ok. 87 milionów złotych. Według prokuratury to o wiele za dużo. Zarzuty usłyszeli już właściwie wszyscy członkowie byłego zarządu, ale prokuratura w wielu przypadkach nie osiągnęła zamierzonego celu.