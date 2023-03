„Kolekcjoner” punktów karnych z Mysłowic. „Zdobył” ich 28 w cztery dni

Do trzech wykroczeń sztuka

Trzy wykroczenia w ciągu czterech dni – to bilans młodego „kolekcjonera” punktów karnych z Mysłowic. Pierwszy raz został zatrzymany przez policjantów z zabrzańskiej grupy SPEED, gdy pędził po Drogowej Trasie Średnicowej 134 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie znajdowało się ograniczenie do 80 kilometrów na godzinę. Ponieważ nie jest to teren zabudowany, nie stracił prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 54 kilometry na godzinę. Ponadto „naruszył obowiązek jazdy prawym pasem”.

— Za popełnione wykroczenie 20-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 1600 zł i 19 punktami karnymi – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Niestety młodemu kierowcy wspomniana kara nie dała do myślenia i dalej pędził po drogach naszego województwa. Zaledwie cztery dni później (3 marca) zatrzymali go policjanci z Jaworzna. Mężczyzna na ulicy Grunwaldzkiej przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 30 kilometrów. Ponieważ dopuścił się wykroczenia w warunkach recydywy będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni i wydobyć z niej kolejne 1600 złotych. Otrzymał także 9 punktów karnych.