Komiks "Rzeźnia numer pięć" [RECENZJA]. Niezwykłe studium nad smutnym losem ludzi, którzy wypadli z czasu

"Bombardowanie Drezna, niebotycznie kosztowne i drobiazgowo zaplanowane, było ostatecznie czymś tak bezsensownym, że skorzystała na nim tylko jedna osoba - ja. Napisałem tę książkę, która przyniosła mi furę pieniędzy i reputację, jaka by ona nie była. W taki czy inny sposób do mojej kieszeni trafiły zatem dwa albo trzy dolary za każdego człowieka, który tam zginął. To dopiero interes!" - te słowa Kurta Vonneguta otwierają komiks oparty o jego słynną powieść "Rzeźnia numer pięć".

Tak naprawdę ten króciutki wstęp mógłby posłużyć za cały opis albumu wydanego przez Egmont. "Rzeźnia numer pięć" pokazuje bezsens wojny, ale ukazuje go w sposób niezwykły. Powieść ma elementy absurdu, satyry i science fiction. To najsłynniejsze dzieło Vonneguta, który jako jeniec wojenny przeżył bombardowanie Drezna.

Te doświadczenie skłoniły autora do napisania "Rzeźni numer pięć", uznawanej za jedną z najbardziej antywojennych książek w historii literatury. W 1969 roku, kiedy powieść miała premierę, opinia publiczna została poinformowana o bombardowaniu Drezna. Wcześniej mówiło się o tym brutalnym akcie wojny niewiele lub wcale. Celem bombardowań miało być pokonanie III Rzeszy, ale Vonnegut swym dziełem oryginalnym, brutalnym, ale i absurdalnym, stworzył pole do dyskusji nad sensem takich czynów.