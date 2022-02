Koncepcja przedłużenia ul. Stęślickiego w Katowicach zostanie zmieniona. Droga będzie węższa, ale przybędzie drzew Tomasz Breguła

Będzie więcej drzew wzdłuż ul. Stęślickiego fot. UM Katowice

Trwają przymiarki do przedłużenia ul. Stęślickiego w Katowicach, na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Alei Korfantego. Władze miasta poinformowały właśnie, że zmieni się koncepcja dla tej inwestycji. Droga będzie węższa niż wcześniej zakładano. Wzdłuż niej posadzonych zostanie za to więcej drzew.