Koncerty i imprezy na weekend w województwie śląskim. Co będzie się działo 25-27 czerwca?

W Bielsku-Białej trwa już LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. To nie tylko koncerty uznanych artystów, ale też wydarzenia towarzyszące. W piątek, 25 czerwca na Rondzie Bielskiego Jazzu obok Galerii Sfera odsłonięta zostanie efektowna instalacja w hołdzie bielskim muzykom jazzowym i gwiazdom światowego jazzu przyjeżdżającym do Bielska-Białej. Do jej konstrukcji potrzebne było 2,3 tony materiału. Konstrukcja instalacji składa się z ok. trzech tysięcy elementów i waży ok. 1,4 tony.