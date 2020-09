Koniec szpitali jednoimiennych. Racibórz, Gliwice, Bytom. Leczyli koronawirusa, teraz znów będą tu inni chorzy. „Nie ma się czego bać”

Dotychczas głównymi jednostkami, które zajmowały się leczeniem pacjentów z koronawirusem były szpitale jednoimienne. Od połowy września to się zmieni. Placówki jednoimienne przestaną istnieć, a lecznictwo pacjentów zakażonych zostanie podzielone na trzy poziomy – poinformował w czwartek, 3 września, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Co to oznacza dla pacjentów?

Megrez w Tychach w grupie 9 wielospecjalistycznych szpitali w Polsce

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach jako jeden z dziewięciu w kraju zmieni status na szpital wielospecjalistyczny, ale pozostanie tym, do którego będą trafiali zakażeni pacjenci wymagający specjalistycznego leczenia. Jednak będzie mógł przy tym udzielać już świadczeń także osobom bez koronawirusa. Pozostałe placówki jednoimienne w regionie - Szpital Rejonowy w Raciborzu i część Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach - mają zostać zakwalifikowane do drugiego poziomu - szpitali z oddziałami obserwacyjno-zakaźnymi i zakaźnymi. To takie, do których będą trafiali pacjenci z koronawirusem wymagający opieki internistycznej, a czasem np. podłączenia do respiratora, ale równolegle na pozostałych oddziałach będą leczyły także niezakażonych.