Konkurs DZ: Wygraj bilety na finał mistrzostw Europy siatkarzy w Spodku!

Mistrzostwa Europy siatkarzy powoli nabierają tempa. Reprezentacja Polski w grupowej rywalizacji gra w Krakowie i na razie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Wszystko jednak rozstrzygnie się w Katowicach 18 i 19 września.

Spodek od lat uchodzi za Mekkę polskiej siatkówki. To właśnie w tej legendarnej hali Biało-Czerwoni zdobyli tytuł mistrza świata. Teraz też obiekt w Katowicach będzie areną półfinałów i meczów o medale ME, bo choć nie dysponuje on już największą w kraju widownią, to atmosfera na meczach w Spodku, dzięki naszym kibicom, jest niesamowita.

Teraz i Wy macie szansę, by obejrzeć na żywo decydujące spotkania ME. W Dzienniku Zachodnim mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest pięć podwójnych biletów na mecze półfinałowe zaplanowane na 18 września i pięć podwójnych wejściówek na pojedynek o brązowy medal oraz finał ME, które odbędą się 19 września. Aby je zdobyć trzeba wykazać się odrobiną siatkarskiej wiedzy.