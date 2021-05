Koronawirus na Śląsku. Pawie 500 nowych zakażen w województwie śląskim. Najwięcej w Katowicach, Jaworznie, Sosnowcu i Częstochowie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, 13 maja, o 3 730 nowych zakażeniach. Najwięcej zakażeń jest z województwa śląskiego. To 492 nowe przypadki. W Polsce minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 254 osoby.

Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Obecna sytuacja pozwala na powolne odmrażanie gospodarki i powrót do normalności. Rząd powoli łagodzi obostrzenia. Od 15 maja będziemy mogli m.in. zjeść w restauracyjnych ogródkach i pójść do kina na świeżym powietrzu.

Od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.

Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek szczepionek, a w ciągu minionego tygodnia 1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi 2 mln kolejnych dawek. Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu.

- Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek - powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do 13 maja:

Wykonano: 14 705 512 szczepień

1 dawką wykonano 10 864 425 szczepień

w pełni zaszczepionych jest 4 030 995 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)

W dniach 17-23 maja uruchomiony zostanie także pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Od 1 czerwca rozpocznie się regularne szczepienia w wysokości 300 tys. dawek tygodniowo. Obecnie zgłosiło się już ponad 740 zakładów pracy. Liczba pracowników zgłoszona w ramach tych szczepień to 826 905 osób.

Przyśpieszają także szczepienia dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności mogą szczepić się poza kolejnością. Oznacza to, że takie osoby wraz z opiekunami mogą zgłosić się do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.