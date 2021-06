Koronawirus na Śląsku. W poniedziałek 26 nowych zakażeń. Najwięcej zakażeń w Dąbrowie Górniczej

Czego potrzebują domy dziecka w woj. śląskim? Pieluszki, środki czystości i sprzęt sportowy - lista potrzeb jest długa

Lista potrzeb rodzinnych domów dziecka ze Śląska nie jest duża. To czasem drobne rzeczy pierwszej potrzeby, jak pieluszki czy środki czystości - proszki i płyny do prania. Innym razem to sprzęty - robot kuchenny, odkurzacz. Czasem można spełnić także marzenia dzieci o nowym sprzęcie sportowym czy wypoczynku na leżaku pod parasolem. Ważne jest także wsparcie finansowe, potrzebne m.in. na rehabilitację i leczenie podopiecznych. Sprawdźmy, jakie są potrzeby rodzinnych domów dziecka ze Śląska.