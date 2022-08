Koronawirus. Nowy „rekord" letniej fali zakażeń. Prawie 6 tysięcy osób z pozytywnym wynikiem testu Marcin Śliwa

Ministerstwo Zdrowia, we wtorek 2 sierpnia, opublikowało najnowszy raport na temat bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce. W ciągu minionej doby odnotowano 5649 zakażeń COViD-19, z czego 4640 to nowe zakażenia i 1006 ponownych. To najwięcej przypadków zachorowań na koronawirusa w trakcie letniej fali zakażeń. W poniedziałek 1 sierpnia wykonano 14 218 testów, 5 osób wyzdrowiało, a 22 zmarły. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.