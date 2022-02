Koronawirus w woj. śląskim. W sobotę najwięcej nowych zakażeń w Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu... Sprawdźcie

Koronawirus na Śląsku

Dane z województwa śląskiego

Jak podkreślają lekarze cały czas istotne jest to, by zaszczepiły się te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. To może pomóc w walce z COVID-19, który cały czas jest groźny, dezorganizuje codzienne życie, doprowadzając także do ogromnej ilości zgonów.