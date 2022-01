Koszmarny wypadek w Hucie Łaziska. Mężczyzna spłonął w męczarniach

Koszmarna śmierć w Hucie Łaziska

Do potwornego wypadku doszło w Hucie Łaziska w Łaziskach Górnych. Podczas remontu pieca w tragiczny sposób zginął 66-letni mężczyzna, mieszkający na co dzień w Katowicach.

Jak się okazuje nie był on pracownikiem huty, wykonywał prace na zlecenie firmy zewnętrznej. Były to prace remontowe, które rozpoczęły się we wtorek 11 stycznia.

To właśnie podczas wykonywania remontu o godz. 12.00 część surówki wylała się z pieca hutniczego. Zwęglone ciało mężczyzny znaleziono tuż obok. Możliwe, że surówka wylała się wprost na niego. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.