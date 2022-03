Książka „Bardzo długi marzec”. Oto miłość z historią i polityką w tle w marcu 1968 roku

Adam Sander mieszka z rodzicami w Warszawie, chodzi do dobrego liceum, słucha muzyki, ma paczkę przyjaciół. Jest druga połowa lat 60. Ojciec Adama, wiceminister, nie ma zbyt dobrego kontaktu z synem. Jest, a jakby go nie było. Ale po powrocie z delegacji zawsze przywozi synowi upragnione płyty modnych zachodnich zespołów, czasami też przymyka oko na wybryki syna, jak przesiadywanie w knajpach i próbowanie taniego alkoholu. Potrafi też być stanowczy, jak choćby wtedy, gdy zabrania synowi pójścia na koncert Stonesów.

Adam poznaje dziewczynę - Anię, w której zakochuje się do szaleństwa. Nie może przypuszczać jednak, że przeszkodą w miłości będzie… historia i polityka. No bo czy komuś może przeszkadzać jego żydowskie pochodzenie? Rodzicom Ani – tak. Adam Sander, który niewiele wie o losach swojej rodziny, nigdy nie pytał o dziadków i który recytuje w areszcie „Dziady”, gdy podczas jednej z manifestacji zatrzymała go milicja, nagle szybko dojrzewa. Obserwuje wydarzenia marcowe 1968 roku, ataki milicjantów na studentów Uniwersytetu Warszawskiego, pałowanie dziewczyn, brutalne bicie demonstrantów. Widzi, jak jego ojciec przestaje chodzić do pracy, zamyka się na całe dnie w swoim gabinecie, a mama jest bezradna.