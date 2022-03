Książka „Jedno życzenie”. Jej autor, Nicholas Sparks, kolejny raz uchyla drzwi do śledzenia wzruszającej historii o miłości

Maggie Daws jest znaną fotograficzką. Mieszka w Nowym Jorku, jest samotna, całe życie poświęciła swojej pasji. Podróżuje po świecie, by robić zdjęcia. Ma do tego dar, o czym przekonała się mając zaledwie kilkanaście lat. Odkąd została współwłaścicielką odnoszącej sukcesy nowojorskiej galerii, jest jeszcze mocniej rozpoznawalna, zwłaszcza że o swojej pracy opowiada też w mediach społecznościowych. Ale na swoim blogu dzieli się z fanami nie tylko swoimi zdjęciami. Pewnego dnia opowie o ciężkiej chorobie, leczeniu, diagnozach lekarskich, strachu i niepewności. Gdy do galerii trafia Mark, młody chłopak, by pomóc w jej prowadzeniu, niespełna 40-letnia Maggie nagle odkrywa przed nim historię swojego życia…

Dziewczyna miała 16 lat, gdy na wiele miesięcy trafiła do domu ciotki na wysepce Ocracoce u wybrzeży Karoliny Północnej. To była decyzja rodziców Maggie, a ona nie miała nic do gadania. Zamieniła cudowne Seattle na mieścinę, o której myślała, że można się tam jedynie udusić. Nic nie zapowiadało też dobrych relacji z ciotką, byłą zakonnicą, żyjącą skromnie i według ustalonych reguł. Powód zesłania tam Maggie był poważny. Nastolatka zaszła w ciążę, a jej rodzice zdecydowali, że lepiej, by nikt się o tym nie dowiedział, a dziecko od razu po porodzie trafiło do adopcji. Maggie też uznała to za dobre rozwiązanie, przecież sama czuła się jeszcze dzieckiem.