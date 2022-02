Książka „Wołyniacy. Jedno życie”. Piękna opowieść o kresowej rodzinie. Jest tu wojna, tułaczka, miłość i ogromna tęsknota za małą ojczyzną

Jan Kuriata, autor książki, w prosty sposób opisał dzieje swojej rodziny. Na dyktafon nagrywał relacje swojego ojca Stanisława, rocznik 1918. Wyszła z tego fascynująca opowieść rozpoczynająca się w latach 30. XX wieku i sięgająca początku XXI wieku. Bohaterowie, Stanisław i jego o pięć lat młodsza żona Józia doświadczyli największych tragedii – śmierci najbliższych, opuszczenia ukochanej wsi i wysiedlenia w nieznane. Potrafili jednak mozolnie budować swoje szczęście, ciężko pracować i układać dzieje rodziny w nowym, oddalonym o setki kilometrów miejscu.

Pochodzili z małej wioski - Rudnia Łęczyńska na Wołyniu, gdzie obok nich żyli Ukraińcy i Żydzi. Polacy nie utrzymywali z nimi kontaktu, starali się nie zachodzić do ukraińskich wsi, z Żydami jedynie handlowali, narzekając ciągle na to, że Żydzi ich oszukują. Zadaniem Stanisława Kuriaty była pomoc w gospodarstwie i opieka nad barciami dziadka Kacpra. Miejscowi nie interesowali się polityką, wieści ze świata przychodziły tam z opóźnieniem. Życie toczyło się leniwie, nad brzegiem rzeki zwanej Bober. Dzieci chodziły do szkoły, gdzie były upominane przez nauczycieli, małżeństwo Jethonów, by mówić po polsku, a nie po chachłacku. Była to mieszanina polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, a może jeszcze jakiegoś języka?