Książki dla dzieci i nastolatków na ferie. Polecamy ciekawe pozycje, warto po nie sięgnąć!

„Tajemnica domu w Bielinach”

Wychowane w stolicy dzieci na wsi poznają inny świat – starych wierzeń, szeptuch, bóstw i demonów. Czy to tylko słowiańskie legendy, czy może na własnej skórze młodzi Lipowscy przekonają się, że to nie zapomniane zabobony, ale prawda.

W życie rodzeństwa Lipowskich – Bogusi, Leszka, Tosi i Dąbrówki – bez zaproszenia wkracza zmiana. Muszą zostawić rodzinną Warszawę i przeprowadzić się do Bielin. Rodzice wywrócili ich życie do góry nogami, kiedy podjęli decyzję o rozwodzie. Zmianom nie ma końca, bo zamieszkują w wielkim domu ciotki Mirki, w młodości szeptuchy, teraz schorowanej staruszki, która w dodatku z każdym dniem wydaje się tracić coraz bardziej kontakt z rzeczywistością, a w cichych rozmowach pojawia się słowo Alzheimer.

„Kwiecień plecień”

Rodzice Pi chcą dla córki tylko tego, co najlepsze, więc zapisują ją na terapię, aby jak najszybciej poradziła sobie z kryzysem, wróciła do szkoły i do normalnego życia. Jednak to nie działa.

Pi nie spieszy się z powrotem do zdrowia, za to opowiada własną historię. Zaprzyjaźnia się z trzema niezwykłymi osobami mieszkającymi w jej blogu – starszą panią Gillian Brown oraz Biancą i jej upośledzoną umysłowo córką Vicky – mądrymi codzienną mądrością, serdecznymi i wcale nie doskonałymi kobietami. Dziewczyna przygląda się ich codzienności i korzysta z tej relacji bardziej, niż z jakiejkolwiek terapii, a że okazuje się sprytną i bystrą obserwatorką, odkryje, że na życie można spojrzeć z zupełnie innej strony.