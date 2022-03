„Kto jest prawdziwym bratem?” Polska i Ukraina razem

Хто ж насправді брат?

Kto jest prawdziwym bratem?

Podczas gdy tak zwani „bratni ludzie” ratują nas wojną, prawdziwi bracia Ukrainy nie niosą broni, ale pomagają!

Polska, wierny sąsiad Ukrainy, jako jeden z pierwszych krajów w Europie otworzyła drzwi dla ukraińskich uchodźców i wyciągnęła pomocną dłoń. Od początku 24 lutego granicę ukraińsko-polską przekroczyło ok. 100 tys. obywateli Ukrainy. Choć czekanie trwało długo, a napięcie emocjonalne rosło z każdą mijającą minutą, dzięki nawiązanej współpracy wolontariuszy i służb granicznych udało się pokonać trudną drogę i znaleźć nowy dom. Na punktach kontrolnych ustawiono namioty, gdzie Ukraińcy co minutę otrzymują ciepłe jedzenie, wodę i artykuły pierwszej potrzeby.

Polscy pogranicznicy szybko przepuszczali ukraińskich uchodźców. A w punktach mobilnych ludzie uzyskują wszystkie niezbędne informacje i udają się do miejsc tymczasowego zamieszkania. Zorganizowany transport dla Ukraińców przebiega od granicy w różne kierunki w Polsce. Jednak wielu obywateli RP, a także naszych rodaków za granicą oferuje swoje usługi bezpłatnie i zapewnia uchodźcom podróż do wybranego miasta.

Nie tylko polskie społeczeństwo, ale także rząd aktywnie wspiera Ukrainę. Już w piątek 25 lutego celowo na Ukrainę przybył konwój ciężarówek z amunicją i bronią. A pomoc wojskowa dla Ukrainy, zatwierdzona niedawno przez polski rząd, to nie tylko jedna transza, ale także dalsza ścisła współpraca.

Z każdym dniem coraz więcej organizacji dołącza do zbiórki pomocy humanitarnej dla Ukraińców, działa już wiele infolinii, które udzielają wsparcia prawnego i psychologicznego, pojawiają się nowe strony i strony na portalach społecznościowych – wszystko po to, by jak najszybciej nieść różnego rodzaju pomoc możliwy.

Nie słowami, ale czynami! Rzeczpospolita stała się przykładem prawdziwego braterstwa, a Ukraina zawsze będzie pamiętała, na kim mogła liczyć w trudnych czasach! Jesteśmy za to nieskończenie wdzięczni!