Kwietne wieże w Bielsku-Białej i dwumetrowe graby w donicach. Miasto zachwyca wiosną!

Najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce to Bielsko-Biała

W tych większych znalazły się dwumetrowe graby kolumnowe. Donice z tymi drzewami znalazły się a ul. 11 Listopada – na odcinku od mostu na rzece Białej do ul. Barlickiego - oraz na placu przed katedrą św. Mikołaja.

Posadzenie tych drzew to efekt projektu budżetu obywatelskiego Bielska-Białej „332 drzewa i 5 gałęzi”. - Do tej pory w przestrzeni miejskiej w ramach tego zadania posadzono prawie dwie trzecie tej liczby drzew – wyjaśniają w Ratuszu.