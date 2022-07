Lato 2022: Wyjątkowe atrakcje w Wiśle. 7 miejsc, które warto odwiedzić Kamil Lorańczyk

Interesujące, różnorodne, a przede wszystkim piękne miejsca, to coś, co zdecydowanie wyróżnia Wisłę, nazywaną Perłą Beskidów. To tu w okresie letnim można połączyć zwiedzanie wyjątkowych atrakcji z wypadem na baseny kąpielowe, korty tenisowe czy tereny rekreacyjne. Wisła pozwala odpocząć, a przy okazji to świetne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu z całą rodziną. Zobaczcie, wyjątkowe 7 miejsc, które warto zobaczyć będąc w Wiśle.