Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 3:1. Turek pokonał częstochowian ZDJĘCIA

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 3:1. Turek pokonał częstochowian

Piłkarze trenera Marka Papszuna w ostatnim wyjazdowym pojedynku w tym roku przegrali z gdańszczanami, którzy na swoim stadionie nie doznali jeszcze w tych rozgrywkach porażki. Raków zasłużenie prowadził do przerwy, ale po zmianie stron oddał inicjatywę Lechii i wracał do domu bez punktów.

Pierwszy gol padł w 16 minucie spotkania po przechwycie piłki przez Raków na połowie gospodarzy. Strzał Ivi Lopeza z 27 m odbił Dusan Kuciak. Piłkę przejął Patryk Kun i wycofał do Bena Ledermana. Urodzony w Los Angeles piłkarz, który w listopadzie został powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski, precyzyjnie przymierzył z 14 m i piłka odbijając się jeszcze od słupka wpadła do siatki. To było pierwsze trafienie w PKO Ekstraklasie młodego pomocnika, który w środę zdobył pierwszego gola w Rakowie w rozgrywkach PP. Jeszcze przed przerwą wynik mógł podwyższyć Kun, ale trafił w boczną siatkę zamiast podawać do lepiej ustawionego Sebastiana Musiolika.