Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko znów otwarte. Atrakcje przyciągają rodziny z dziećmi OPRAC.: Szymon Bijak

Tegoroczny sezon w Legendii wystartował w piątek, 21 maja. Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie znów jest otwarte dla zwiedzających. Mimo nie do końca sprzyjającej pogody w weekend, chętnych, aby odwiedzić to miejsce nie brakowało. Widać to na zdjęciach naszej fotoreporterki.