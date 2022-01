Lekarze w Rybniku mają dosyć hejtu! "Nazywa się ich mordercami". Szpital zgłasza groźby do prokuratury Barbara Kubica-Kasperzec

Pełne jadu i nienawiści wiadomości mailowe, groźby o „sprzedawaniu kosy” lekarzom, wyzwiska, nazywanie mordercami i faszystami… To tylko fragment wiadomości jakie w ostatnim czasie wylądowały w szpitalnej skrzynce mailowej oraz w wiadomościach do jednego z lekarzy. Sprawa jest na tyle poważna, że dyrekcja szpitala, stojąca murem za swoimi pracownikami, zgłosiła sprawę do prokuratury. Śledczy sprawdzą czy maile z pogróżkami kierowane do WSS numer 3 w Rybniku i pracowników szpitala noszą znamiona zastraszania, zniesławiania czy nawet znamiona przestępstwa.