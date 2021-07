Liczniki energii do wymiany. Obowiązują nowe przepisy. Kogo czekają zmiany, kto i ile za to zapłaci?

U ilu odbiorców zostaną wymienione liczniki?

Nowe przepisy, które weszły w życie w sobotę, zakładają, iż co najmniej 15 procent odbiorców danego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) będzie miało wymienione liczniki do końca 2023 roku. W 2025 procent odbiorców wzrośnie do 35, a w 2028 nowoczesne urządzenia znajdą się w co najmniej 80 proc. domostw.