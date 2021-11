Ligowy komentarz DZ: Jak prezes Legii stał się bohaterem memów

Z Legii Warszawa kibice śmieją się od dawna, bo mistrz Polski swoją fatalną postawą w PKO Ekstraklasie co rusz dostarcza im powodów do radości. Fani rywali drwią nie tyle z porażek warszawian, bo te przecież są w sporcie czymś normalnym, co z ich słynnej buty, która mimo fatalnej sytuacji w tabeli co rusz daje znać o sobie.

Teraz bohaterem memów został Dariusz Mioduski. Prezes klubu z Łazienkowskiej nie bacząc na to, że Marek Papszun ma ważny kontrakt z Rakowem ogłosił publicznie, że czeka na szkoleniowca częstochowskiego klubu i że trafi on do stolicy w trakcie zimowej przerwy w rozgrywkach lub w ostateczności po zakończeniu tego sezonu.

Gdy w sobotni wieczór na stadionie przy ulicy Limanowskiego zgasło światło kibice żartowali, że stał za tym właśnie Mioduski, który pod osłoną ciemności spowijających obiekt Rakowa postanowił porwać trenera Papszuna do stolicy.