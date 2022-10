Ligowy komentarz DZ: Jubileusz trenera Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa

Ligowy komentarz DZ: Jubileusz trenera Papszuna w Rakowie

Sobotnia wygrana z Koroną była 150 zwycięstwem Marka Papszuna na trenerskiej ławce Rakowa. Jak policzyli klubowi statystycy na ten jubileusz szkoleniowca złożyło się 119 ligowych wygranych, 21 w Pucharze Polski, 2 w meczu o Superpuchar oraz 8 w kwalifikacjach Ligi Konferencji UEFA, przy czym w tym ostatnim wypadku zaliczono również zwycięstwa częstochowian odniesione po rzutach karnych.

Swoje pierwsze zwycięstwo w czerwono-niebieskich barwach trener Papszun odniósł 15 maja 2016 roku w wyjazdowym spotkaniu z Błękitnymi Stargard Szczeciński. I właśnie te 6,5 sezonu spędzone w jednym klubie są w tym przypadku kluczowe, bo sukcesy wcale nie pojawiły się od razu, a cierpliwość ma w tym przypadku spore znaczenie.

Na premierową wygraną z częstochowianami jego szkoleniowiec musiał czekać do piątego spotkania, a w pierwszym sezonie nie zdołał się zakwalifikować nawet do baraży o I ligę przegrywając rywalizację z Wisłą Puławy. Od tego czasu awansował jednak z Rakowem najpierw do I ligi, a następnie do ekstraklasy, zdobył dwa Puchary Polski i dwa wicemistrzostwa kraju, a także dwa Superpuchary i zadebiutował z tym klubem w europejskich pucharach.