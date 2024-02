Ligowy komentarz DZ: Piłka nożna dla kibiców, a dla kogo miasto?

Mecz Ruchu Chorzów z Legią Warszawa obejrzało na żywo z trybun Stadionu Śląskiego ponad 37 tysięcy kibiców. To trzecia w tym sezonie frekwencja na spotkaniu PKO Ekstraklasy po pojedynkach lidera tabeli Śląska Wrocław z Rakowem i Legią. Za to niewątpliwie trzeba pochwalić Niebieskich i ich wiernych kibiców, którzy nie patrząc na kiepskie wyniki beniaminka w gronie najlepszych tłumnie wypełniają trybuny czy to obiektu w Gliwicach czy teraz Kotła Czarownic.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW RUCHU CHORZÓW NA STADIONIE ŚLĄSKIM