Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków" została powołana do życia. Czym będzie się zajmowała?

W składzie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej znaleźli się m.in. Piotr Korab (naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach), Małgorzata Węgiel-Wnuk (naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu) czy Zbigniew Pawlak (prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej).

- Chcemy, by obiekty UNESCO, do których po bytomskiej stronie należy Rezerwat Segiet oraz Srebrna Góra były magnesem dla turystów. Zależy nam też na tym, aby rozwijać też działalność Górnośląskich Kolei Wąskotorowych oraz współtworzyć wspólną ofertę turystyczną we współpracy z naszymi sąsiadami - podkreśla Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.