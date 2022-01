Ludzie nazywają lekarzy mordercami! Szpital w Rybniku zgłasza groźby do prokuratury

- W grudniu złożyliśmy zawiadomienie do prokuratur dotyczące jednego z anonimowych maili, te które przyszły do szpitala w ostatnich dniach dołączamy do tego postępowania. Do prokuratury skierowaliśmy także wnioski o zbadanie dwóch wpisów z facebooka – mówi Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku.

- Już sama nazwa tej komisji: Norymbergia 2.0 świadczy o tym, że ta komisja porównuje naszych lekarzy i nasz personel do ludobójców. To jest haniebne i nie powinno mieć miejsca – grzmi Ewa Fica, dyrektorka WSS numer 3 w Rybniku. - Wraz z kancelarią prawną podejmujemy działania w związku z wystąpieniami członków tej komisji. Na pewno nasz sprzeciw wystosujemy do Komisji Etyki Poselskiej. Ale ja apeluję do wszystkich mieszkańców i pacjentów. Nie sugerujcie się tym, co mówi komisja, bo to nic innego jak sianie nienawiści. Nasi specjaliści, swoją pracę wykonują od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat i teraz się ich szkaluje, jakby niczego nie potrafili, nazywa się ich mordercami. Czy to jest do zaakceptowania? My mówimy stanowcze nie! Mówi się, że w szpitalu zamordowano pacjentkę. Takie nazywanie sytuacji jest nie do zaakceptowania. Naszym lekarzom należy się szacunek. Mamy nadzieję, że prokuratura dużo rzeczy wyjaśni i ten hejt przestanie być akceptowalny. – dodaje.