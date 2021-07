Łukasz Podolski w Zabrzu: Górnik będzie ostatnim klubem w mojej karierze

- To wielki dzień w historii polskiej piłki, w historii Górnika. W naszej lidze zagra były mistrz świata. To dowód, że marzenia się spełniają. Trwało to długo, ale myślę, że warto było czekać i będziemy mieli z pobytu Łukasza w Zabrzu wiele radości - stwierdził Dariusz Czernik, prezes Górnika.

- Znamy się doskonale. Za rok siądziemy do stołu i zastanowimy się co dalej. Nie jest tajemnicą, że Łukasz miał pod względem finansowym znacznie lepsze oferty z innych klubów nieporównywalne z tym co mógł mu zaoferować Górnik, ale w tym przypadku nie pieniądze były najważniejsze - stwierdził szef zabrzańskiego klubu.

- Myślę, że obecność Łukasza w naszej drużynie sprawi, że trzy obecne trybuny wypełnić się będą na każdym meczu kompletem widzów i konieczne będzie powstanie tej czwartej. Przygotowujemy się do tego. Pracujemy nad dostosowaniem projektu do nowej rzeczywistości, bo przecież od jego powstania minęło już kilka lat i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się i będziemy mogli powiedzieć na ten temat więcej - stwierdziła prezydent Zabrza.

- Zawsze mówiłem, że przyjdę do Górnika i słowa dotrzymałem. To jest mój ostatni klub w karierze. Cały czas miałem kontakt z Górnikiem, nawet jak grałem w Japonii czy Turcji. Przyszedłem do Zabrza, żeby grać, zdobywać z drużyną punkty, ale też pomóc w rozwoju Akademii Górnika - powiedział Podolski dodając, że nie sprawia mu różnicy czy ktoś mówi do niego Łukasz czy Lukas.

- Ten transfer to praca zbiorowa kilku pokoleń ludzi związanych z Górnikiem. Przecież nie byłoby tu Łukasza, gdyby jego rodzina nie kibicowała zabrzańskiemu klubowi. Teraz było kilka spotkań, by dopiąć szczegóły i mamy u siebie mistrza świata. To wielka szansa dla Górnika, ale i dla całej polskiej ligi, która przecież nie ma najwyższych notowań. Są już pierwsze efekty marketingowe jego obecności. Film zapowiadający ten transfer miał miliony wyświetleń na całym świecie, a w klubie, choć nie sprzedajemy jeszcze karnetów na nowy sezon, już urywają się telefony z pytaniami o miejsca w loży VIP czy Klubie Biznesu. Łukasz grał w lidze niemieckiej, angielskiej, włoskiej, tureckiej i japońskiej. Świetnie zna się na piłce i z tej jego wiedzy chcemy skorzystać rozwijając projekt naszej Akademii. Ona w ciągu ostatniej dekady diametralnie się zmieniła, ale zawsze może być lepiej. Już jesteśmy najlepsi na Śląsku, a chcemy być najlepsi w Polsce pod względem szkolenia młodzieży - dodał prezes Czernik.