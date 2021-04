Mandat 100 zł za naklejkę na aucie? Przepisy mówią wyraźnie. Nie odkleisz? Trzeba będzie zapłacić mandat

Zła naklejka lub jej brak oznacza mandat

Tym samym kierowca powinien zwrócić uwagę na to, jakie naklejki ma na swoim samochodzie. Jeśli jest to naklejka z innym państwem niż to, w którym pojazd został zainteresowany to trzeba liczyć się z mandatem w wysokości 100 złotych.