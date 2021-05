Mańka-Szulik: Budżet Zabrza straci w wyniku Polskiego Ładu około 40 milionów złotych. Są powody do niepokoju. Gość DZ i Radia Piekary

Miasta liczą straty wynikające z Polskiego Ładu, również miasta na Śląsku: Katowice 60 mln zł, Sosnowiec 50 mln, Chorzów 36 mln zł. Rocznie. A Zabrze? Około 40 milionów. Dlatego liczę na Związek Miast Polskich, który musi w imieniu samorządów usiąść do stołu i negocjować. Jest trochę niewiadomych, dużo niepokoju, bo pieniądze są zawsze tematem drażliwym. Być może będą rekompensaty, które będą wyrównywały te ubytki. Ale powody do niepokoju są.

Wiecie całkiem sporo. Podniesienie kwoty wolnej, podniesienie progu, zmiany w składce zdrowotnej, mechanizm osłonowy dla klasy średniej oraz emerytury do 2500 zł bez podatku – to wszystko odbije się na wpływach samorządów z podatku PIT. To działa na wyobraźnię. Trudno dokładnie policzyć, choć zdajemy sobie sprawę, że dobrze to w samorządach już było.

Jakie dla samorządów będą skutki Polskiego Ładu zaprezentowanego przez PiS? Dziś jeszcze za mało wiemy, by to jednoznacznie ocenić. Patrzymy na ten projekt z pewną troską.

Jest jeszcze kryzys wywołany przez epidemię. Te straty też policzyliście?

Straty są. W Zabrzu, w zależności od tego, na które obszary spojrzymy, to będzie w sumie ok. 30 mln zł. Te straty częściowo są rekompensowane funduszami inwestycyjnymi, ale co innego dostać pieniądze z konkursu, a co innego założyć i realizować bieżące zadania miasta. W Polskim Ładzie jest trochę ciekawych zachęt dla przeciętnego człowieka. Natomiast samorządy, powtarzam, mają sporo powodów do niepokoju.