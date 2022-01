Marcin Brosz selekcjonerem kadry U-19! Były trener Górnika Zabrze ma awansować na Euro

Marcin Brosz obejmie reprezentację Polski do lat 19.

- Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej.

48-letni szkoleniowiec ostatnio pracował w Górniku Zabrze. 27 maja 2021 po pięciu latach opuścił ten klub, a jego miejsce zajął Jan Urban. Prowadząc ekipę z Roosevelta wywalczył z nią awans do Ekstraklasy, a później awansował do europejskich pucharów. Wypromował wtedy dużą grupę młodych zawodników.

Brosz zasiadał także na ławce Polonii Bytom (awans do II ligi), Koszarawy Żywiec, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Odrę Wodzisław, Piasta Gliwice (awans do Ekstraklasy) i korony Kielce.

W czasie wcześniejszej piłkarskiej kariery grał w Górniku Knurów, Concordii Knurów, Szombierkach Bytom, Górniku Zabrze, GKS Bełchatów, KS Myszków, Koszarawie Żywiec i Polonii Bytom. W Ekstraklasie zaliczył 46 występów.