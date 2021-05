Marian Ormaniec nie żyje. Zmarł działacz ludowy, były wicewojewoda śląski i wicemarszałek województwa śląskiego

Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 2005 kierował wojewódzkimi strukturami tej partii. Wszedł też w skład zarządu regionu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Z listy PSL kandydował do Sejmu w 2001, 2005, 2007, 2011 i 2019, do Parlamentu Europejskiego w 2009 oraz na wójta gminy Gilowice (2014, 2018) i do rady powiatu żywieckiego w 2014.