Maryla Rodowicz przed Sylwestrową Mocą Przebojów: Na takim koncercie nie można przynudzać, muszą być hity

Rozmowa z Marylą Rodowicz

Tak jak wielu osobom trudno wyobrazić sobie Wigilię bez filmu „Kevin sam w domu”, tak co roku powraca to samo pytanie: gdzie tym razem „odmrożą Marylę Rodowicz na Sylwestra”. W tym roku słynne „odmrożenie” stało się nawet hitem reklamy jednej z sieci sklepów. Jak to jest być od tylu lat bohaterką masowej wyobraźni?

Proszę mi wierzyć, że to nie zaprząta mi głowy. Jestem tak skoncentrowana na tym, co robię (koncerty, próby, miary kostiumów), że nie mam czasu, aby patrzeć w lustro i delektować się sobą. Do tego stopnia, że często zaskakuje mnie histeryczna reakcja publiczności. I to mi się nawet podoba. Lubię ludzi i nie przeszkadzają mi teksty w rodzaju: „czy mogę się do pani przytulić?”. No pewnie, przytulamy się.