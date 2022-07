Mateusz Zachara podpisał kontrakt z czwartoligowym MKS-em Myszków. Reprezentant Polski odbuduje się w Myszkowie?

Mateusz Zachara zagra w czwartoligowym w MKS-ie Myszków

Jak przypomina nowy klub Mateusza Zachary, 32-letni doświadczony napastnik, pochodzący z Częstochowy ma za sobą bardzo bogatą karierę piłkarską. Zachara rozpoczynał przygodę z piłką w częstochowskim Rakowie, skąd trafił w 2011 roku do ekstraklasowego Górnika Zabrze (66 meczów/21 bramek), z którego wypożyczony był do GKS-u Katowice (29/7).

W 2015 roku został wytransferowany za pół miliona euro do chińskiego Henan Jianye, gdzie spędził jeden sezon (25/5). Potem wrócił do Polski i reprezentował Wisłę Kraków (31/4). Następnie grał jeszcze w portugalskim CD Tondela, ponownie w Rakowie Częstochowa, słowackim FK Pohronie i FK Železiarne Podbrezová, a także bośniackim NK Široki Brijeg. Jego ostatnim klubem był trzecioligowy ŁKS Łagów, z którym do końca walczył o awans do II ligi w poprzednim sezonie.